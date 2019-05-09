«Наш долг - не гулять до упаду, а отдать дань безмерного уважения»: Радий Хабиров о праздновании 9 мая

СЕГОДНЯ 14:14 2019-05-09T14:14:26+03:00

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Сегодня, 9 мая, жители Башкирии отмечают 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной Войне. По всей республике и в Уфе проходят праздничные мероприятия: торжественные парады и шествия Бессмертного полка. В Уфе, к примеру, сегодня с плакатами своих родственников, погибших на фронте, вышли около 112 тысяч горожан. Руководитель региона Радий Хабиров тоже участвовал в шествии Бессмертного полка, а потом обратился к соотечественникам в социальных сетях с проникновенной речью

- Надеюсь, никому не испорчу настроение, но вот что хочется сказать в День Победы. Да, это Великий день для всех нас. Но надо помнить, что победили фашизм не мы, а наши деды. И наш долг сегодня – не гулять до упаду, а отдать им дань безмерного уважения. Задуматься о войне, а в первую очередь – о мире. И еще – о том, что нам тоже есть что побеждать. Нам нужно победить бедность в нашей стране. Нам надо победить в каждом из нас лень и безразличие. В этом всем геройства, конечно, немного. Но именно этого сейчас ждут соотечественники. С Днем Победы, дорогие земляки!

Многие жители Башкирии горячо поддержали Радий Хабирова, осудив тех, кто в этот светлый день злоупотребляет алкоголем и ведет себя непотребно. Например, вчера уфимцы застали совершенного пьяного мужчину, уснувшего прямо возле Вечного огня в парке Победы. Многие осудили поступок горожанина, заметив, что «деды воевали не для того, чтобы другие потом напивались».

ИСТОЧНИК KP.RU