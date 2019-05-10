В Башкирии разыскивают пропавшего 32-летнего Ильдара Тазиева
От мужчины нет никаких вестей с 25 апреля
Фото: ориентировка ПСО "Отклик"
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В Башкирии родные и близкие с ног сбились, разыскивая 32-летнего жителя Стерлитамака Ильдара Тазиева. Мужчина пропал 25 апреля: вышел из дома и не вернулся. Телефон его также остается выключенным. Прождав несколько дней, родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам-поисковикам.
Приметы: рост 182 см, телосложение худощавое, волосы короткие, темные, глаза карие.
Если вам что-то известно о местонахождении Ильдара Тазиева, просьба сообщить в полицию или волонтерам ПСО «Отклик» по номеру 8(987)106-06-01.
ИСТОЧНИК KP.RU