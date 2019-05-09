2019-05-09T13:29:11+03:00
Происшествия

В Башкирии в страшном ДТП погибли два человека, еще пятеро госпитализированы

На месте работают дорожная полиция и экстренные службы
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Сегодня в Башкирии произошла серьезная авария, унесшая жизни двух человек. Около полудня на 22-м километре автодороги Дюртюли-Бураево столкнулись ВАЗ-2107 и «Лада Приора». От мощного удара «легковушки» вынесло в кювет. Подоспевшие очевидцы немедленно вызвали сотрудников ГИБДД и скорую помощь. Из искореженного салона «семерки» извлекли бездыханные тела водителя – 24-летнего местного жителя, и его 21-летнего пассажира. Еще один 17-летний пассажир с тяжелыми травмами был госпитализирован. Все, кто находились в салоне «Приоры», также получили различные травмы: 23-летнего водителя и трех пассажирок также доставили в больницу.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Сейчас на месте происшествия работают дорожные полицейские, которые устанавливают все обстоятельства этого смертельного ДТП, и другие экстренные службы.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Фото: республиканская Госавтоинспекция

ИСТОЧНИК KP.RU

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