Салют на 9 мая в Уфе 2019: где и во сколько пройдет

СЕГОДНЯ 11:51 2019-05-09T11:51:41+03:00

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Салют в День Победы 2019 в Уфе пройдет в 22 часа на площади Ленина.

В этот торжественный день, 9 мая, уфимцы отмечают 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной Войне. С самого утра в городе проходят торжественные мероприятия: военный парад, Бессмертный полк, а после уфимцев и гостей города ожидают праздничные концертные программы. Завершится праздник грандиозным салютом, который традиционно начнется в 22.00 на главной городской площади имени Владимира Ленина.

Об этом сообщили еще 30 апреля в городской администрации. И взрослые, и дети с нетерпением ожидают начало праздничного фейерверка, ведь в этот вечер небо будут освещать красочные залпы, а не зарево от взрывов и пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU