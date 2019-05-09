В Башкирии прекращены поиски пропавшего в прошлом году 17-летнего студента
Парень найден и передан родственникам
Фото: МВД по РБ
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В Башкирии прекращены поиски 17-летнего студента уфимского Политехнического колледжа. Его ориентировка уже исчезла с сайта республиканского МВД, и как пояснили сотрудники полиции, парень действительно найден в другом регионе и передан в руки родственников.
Напомним, что молодой человек внезапно пропал прямо перед новогодними праздниками, 28 декабря. Четыре месяца его семья разыскивала беглеца, опасаясь, что он может отправиться в Севастополь к друзьям, и обратились за помощью в полицию. К счастью, его поиски завершились благополучно.
ИСТОЧНИК KP.RU