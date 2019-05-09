В Башкирии загорелась квартира в пятиэтажке: спасатели эвакуировали 50 жильцов

СЕГОДНЯ 12:55 2019-05-09T12:55:41+03:00

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Вчера вечером, 8 мая, в спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Туймазах. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горит квартира на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Чтобы жильцы не надышались дымом, спасатели вывели на улицу 50 человек, включая 12 детей. К счастью, никого в квартире, где началось возгорание, не было, поэтому обошлось без жертв. Вскоре пожар удалось потушить полностью, и после того, как подъезд был тщательно проветрен, все жильцы смогли спокойно вернуться в свои квартиры.

- На месте работали 3 единицы техники и 10 человек личного состава. Причины возгорания сейчас выясняют дознаватели, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU