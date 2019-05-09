2019-05-09T10:30:29+03:00
Происшествия

В Башкирии столкнулись ВАЗ-2107 и «Фольксваген Поло»: пострадали две женщины

Пассажиркам потребовалась помощь медиков
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Вчера утром, 8 мая, в Стерлитамакском районе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали две женщины. На 155 километре автодороги Уфа-Оренбург ВАЗ-2107, за рулем которого находился 75-летний житель Кумертау, решил пойти на обгон и на повороте столкнулся с иномаркой «Фольксваген Поло». От мощного удара машины вынесло на обочину: больше всего досталось отечественной «легковушке», которую буквально смяло. Иномарка также получила серьезный удар в правую пассажирскую дверь.

В результате аварии пострадали пассажиры обоих автомобилей: 65-летняя пассажирка «семерки» и 59-летняя пассажирка «Фольксвагена» получили травмы, им потребовалась медицинская помощь.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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