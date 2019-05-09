В Башкирии столкнулись ВАЗ-2107 и «Фольксваген Поло»: пострадали две женщины
Вчера утром, 8 мая, в Стерлитамакском районе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали две женщины. На 155 километре автодороги Уфа-Оренбург ВАЗ-2107, за рулем которого находился 75-летний житель Кумертау, решил пойти на обгон и на повороте столкнулся с иномаркой «Фольксваген Поло». От мощного удара машины вынесло на обочину: больше всего досталось отечественной «легковушке», которую буквально смяло. Иномарка также получила серьезный удар в правую пассажирскую дверь.
В результате аварии пострадали пассажиры обоих автомобилей: 65-летняя пассажирка «семерки» и 59-летняя пассажирка «Фольксвагена» получили травмы, им потребовалась медицинская помощь.
Фото: республиканская Госавтоинспекция
Обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники дорожной полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU