Уфимцев возмутил пьяный мужчина, уснувший возле Вечного огня в парке Победы

СЕГОДНЯ 08:43 2019-05-09T08:43:30+03:00

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Вчера вечером, 8 мая, жители уфимской Черниковки, пришедшие почтить память ветеранов Великой Отечественной Войны в парк Победы, стали свидетелями возмутительной картины. Прямо возле Вечного огня, уютно свернувшись калачиком, спал мужчина. По всей видимости, уфимец был сильно пьян и попросту не смог дойти до дома. Многих возмутил тот факт, что некоторые предпочитают отмечать великий праздник, напиваясь до невменяемого состояния. Фотографию непотребства выложил один из очевидцев в социальные сети, снабдив ехидной подписью: «Ну что же, спасибо деду за то, что начал бухать уже в среду. Я обязательно нажрусь».

Многие комментаторы также остались возмущены поведением мужчины, подчеркнув, что в этот великий день нужно навещать ветеранов и вспоминать исторический подвиг народа, а не превращать его в очередной повод для пьянки.

ИСТОЧНИК KP.RU