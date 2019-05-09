2019-05-09T08:16:52+03:00
Общество

Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с праздником Великой Победы

На торжественном собрании погибших героев почтили минутой молчания
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: glavarb.ruФото: glavarb.ru
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Вчера, 8мая, врио главы Башкирии Радий Хабиров выступил на торжественном собрании, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Руководитель региона обратился ко всем ветеранам ВОВ и труженикам тыла, выразив им свое почтение перед их великим подвигом.

- 9 мая – не просто памятная дата. Это выражение искреннего преклонения перед великим подвигом нашего народа. Жители Башкирии вместе со всей страной проявили мужество и героизм на фронтах. Показали трудовую доблесть на заводах и фабриках, полях и стройках, в медсанбатах и госпиталях, - подчеркнул Радий Хабиров.

Врио главы Башкирии напомнил, что на фронт ушли более 700 тысяч уроженцев республики, из которых 322 тысячи погибли на полях сражений. Также в Башкирию прибыли более 200 тысяч эвакуированных людей со всех уголков России: в республике было развернуто множество госпиталей, а все предприятия работали на полную мощь, обеспечивая армию моторами, боеприпасами, топливом, обмундированием и продовольствием.

- Приходят новые поколения, не знающие ужаса войны. Важно, чтобы они осознавали, какой огромной ценой советский народ спас мир от фашизма. Чтобы они хранили память об этом подвиге для следующих поколений, - уверен Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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