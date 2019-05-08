2019-05-08T17:04:52+03:00
Происшествия

Под Уфой четыре ребенка отравились угарным газом возле Вечного огня

Школьники упали в обморок, другие дети жаловались на тошноту и головокружение
Антон СМИРНИЦКИЙ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Неприятный инцидент омрачил парад, посвященный 74-й годовщине Великой Победы, в поселке Зубово. Во время торжественного митинга и парада возле Вечного огня неожиданно почувствовали себя четыре школьника. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

- Детям нашей школы стало плохо. Четыре ребенка упали в обморок, другие дети стояли до последнего, так как мероприятие обязывает, но со слов этих детей, их тошнило, и кружилась голова, - пишут местные жители. - Причина такого самочувствия и состояния детей - это газ из вечного огня. Возможно, труба сгнила за время эксплуатации!

Возмущенные жители поселка задаются вопросом – неужели организаторы мероприятий не понесут ответственности за происшествие, и кто вообще отвечает за исправность газового оборудования Вечного огня? Свой вопрос они задали непосредственно администрации поселка, но там ситуацию пока никак не прокомментировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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