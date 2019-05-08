2019-05-08T15:03:33+03:00
Общество

Погода в Уфе и Башкирии на 9 мая: жара и дожди

Кому повезет встретить праздник Победы без ливней?
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Грядущий праздник, 9 мая, в Башкирии будет жарким и дождливым. Преобладающая температура воздуха днем может колебаться в промежутке от 24 до 31 градуса. Но такая аномальная жара будет не везде.

Синоптики сообщают, что в Уфе завтра установится переменная облачность, при этом будет не слишком жарко. Воздух прогреется до +17..+20 градусов. Дождей в башкирской столице не предвидится.

Схожая погода установится в Стерлитамаке. Температура воздуха и здесь не превысит +20 градусов. Зато солнца будет меньше, большую часть дня небо будет затянуто облаками.

В Нефтекамске будет чуть холоднее, воздух прогреется до +17 градусов днем. При этом во второй половине дня ожидаются ливни и грозы, аналогичная ситуация будет наблюдаться и на северо-востоке региона.

А вот в Учалах обещают солнечную погоду, без дождей и ветров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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