Погода в Уфе и Башкирии на 9 мая: жара и дожди
Грядущий праздник, 9 мая, в Башкирии будет жарким и дождливым. Преобладающая температура воздуха днем может колебаться в промежутке от 24 до 31 градуса. Но такая аномальная жара будет не везде.
Синоптики сообщают, что в Уфе завтра установится переменная облачность, при этом будет не слишком жарко. Воздух прогреется до +17..+20 градусов. Дождей в башкирской столице не предвидится.
Схожая погода установится в Стерлитамаке. Температура воздуха и здесь не превысит +20 градусов. Зато солнца будет меньше, большую часть дня небо будет затянуто облаками.
В Нефтекамске будет чуть холоднее, воздух прогреется до +17 градусов днем. При этом во второй половине дня ожидаются ливни и грозы, аналогичная ситуация будет наблюдаться и на северо-востоке региона.
А вот в Учалах обещают солнечную погоду, без дождей и ветров.
ИСТОЧНИК KP.RU