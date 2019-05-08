2019-05-08T14:31:09+03:00
Общество

Нежданно-негаданно: Уфу затопило после мощного ливня

Фотографии выкладывают пользователи социальных сетей [видео]
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: скриншот видеофото: скриншот видео
Изменить размер текста:

8 мая по столице Башкирии прошелся мощный ливень – сначала поливало как из ведра в центре, потом в Черниковке. Осадки в виде дождя также выпали в Деме. Этого хватило, чтобы затопить город – пользователи социальных сетей стали выкладывать фото и видео в группах во «Вконтакте».

- Вот, посмотрите, поливало меньше 10 минут, а уже река, - говорит Анна, рассказывая про улицу Интернациональную.

- Вот, Сипайлово, тонем! Ну что, достаем лодки или еще рано? – шутят жители микрорайона «на болоте».

Дождь начался очень резко – буквально за несколько минут небо затянули тучи. По прогнозу синоптиков, ливня не было, ожидался лишь небольшой дождь. Отметим, что в ближайшие дни ожидается аномальная жара на территории Башкирии.

Уфу затопило ливнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Уфой четыре ребенка отравились угарным газом возле Вечного огня
Власти Уфы обсудили судьбу перекрестков, где чаще всего случаются ДТП
В Уфе нашли тело мужчины без головы и конечностей
Погода в Уфе и Башкирии на 9 мая: жара и дожди
Аномальная жара воцарится в Башкирии до 13 мая
В Уфе пенсионерку выгнали с трибун на репетиции парада Победы
В Башкирии нашли английскую гранату времен Первой мировой войны
Управление ФСБ по Башкирии прокомментировало волну эвакуаций в Уфе
В Башкирии за майские праздники спасли 12 туристов
«Была буйная, ее все боялись»: соседи рассказали о женщине, убитой собственным братом
Названы хэдлайнеры фестиваля «Сердце Евразии» в Уфе
В Уфе первоклассник на велосипеде попал под колеса авто
«Квест Победы от наставника»
В Уфе начали экстренно выводить посетителей торговых центров
«Вернулась сама»: мама пропавшей в Уфе школьницы рассказала, где была ее дочь
Радий Хабиров о трассе Уфа – Аэропорт: «Мы что, не можем один раз сделать нормальную дорогу?»
В канун Дня Победы в Уфе прозвучит «Ленинградская симфония» Дмитрия Шостаковича
В Башкирии пропал 79-летний пенсионер
В Уфе нашлась мать мальчика, который разгуливал по улице в домашних тапочках
С начала года в Башкирии родилось 14 тысяч детей
В Башкирии сгорела ферма: погибли 10 поросят и один боров
В Башкирии предприниматель отправится за решетку из-за долгов перед своими сотрудниками