Нежданно-негаданно: Уфу затопило после мощного ливня
8 мая по столице Башкирии прошелся мощный ливень – сначала поливало как из ведра в центре, потом в Черниковке. Осадки в виде дождя также выпали в Деме. Этого хватило, чтобы затопить город – пользователи социальных сетей стали выкладывать фото и видео в группах во «Вконтакте».
- Вот, посмотрите, поливало меньше 10 минут, а уже река, - говорит Анна, рассказывая про улицу Интернациональную.
- Вот, Сипайлово, тонем! Ну что, достаем лодки или еще рано? – шутят жители микрорайона «на болоте».
Дождь начался очень резко – буквально за несколько минут небо затянули тучи. По прогнозу синоптиков, ливня не было, ожидался лишь небольшой дождь. Отметим, что в ближайшие дни ожидается аномальная жара на территории Башкирии.
Уфу затопило ливнем.
ИСТОЧНИК KP.RU