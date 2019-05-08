Нежданно-негаданно: Уфу затопило после мощного ливня

СЕГОДНЯ 14:31 2019-05-08T14:31:09+03:00

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8 мая по столице Башкирии прошелся мощный ливень – сначала поливало как из ведра в центре, потом в Черниковке. Осадки в виде дождя также выпали в Деме. Этого хватило, чтобы затопить город – пользователи социальных сетей стали выкладывать фото и видео в группах во «Вконтакте».

- Вот, посмотрите, поливало меньше 10 минут, а уже река, - говорит Анна, рассказывая про улицу Интернациональную.

- Вот, Сипайлово, тонем! Ну что, достаем лодки или еще рано? – шутят жители микрорайона «на болоте».

Дождь начался очень резко – буквально за несколько минут небо затянули тучи. По прогнозу синоптиков, ливня не было, ожидался лишь небольшой дождь. Отметим, что в ближайшие дни ожидается аномальная жара на территории Башкирии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/707521" frameborder="0"></iframe> Уфу затопило ливнем.

ИСТОЧНИК KP.RU