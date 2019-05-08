2019-05-08T14:16:34+03:00
Общество

Аномальная жара воцарится в Башкирии до 13 мая

Синоптики советуют не расслабляться и помнить о безопасности во время отдыха
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Температура будет как минимум на 7 градусов выше нормыТемпература будет как минимум на 7 градусов выше нормыФото: Павел МАРТИНЧИК
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Грядущие длинные выходные в Башкирии ожидаются не просто теплыми. Синоптики предрекают, что с 8 по 13 мая местами по республике будет аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха кое-где может превысить норму на 7 и более градусов.

В связи с этим жителям Башкирии напоминают о правилах безопасности во время отдыха на природе.

Особый риск в таких условиях представляют пожары. Отдыхающих просят быть осторожнее, не жечь мусор и траву и разъяснить опасность таких действий детям. Тем же, кто захочет открыть купальный сезон, рекомендуют делать это на трезвую голову, чтобы избежать несчастных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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