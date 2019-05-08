В начале лета откроются прямые авиарейсы из Уфы в Вену

СЕГОДНЯ 17:57 2019-05-08T17:57:57+03:00

Они будут выполняться дважды в неделю

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Уже 3 июня из аэропорта «Уфа» можно будет улететь в Вену. Прямые авиарейсы будут открыты все лето, до 30 августа. Полеты будут осуществляться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. Выполнять их намерена авиакомпания Utair.

Как рассказали в уфимской авиагавани, обслуживать направление должны самолеты Боинг 737-500, которые вмещают 126 пассажирских кресел.

Из Уфы самолет будет вылетать в 9:45 по местному времени, а из Вены – в 12:05 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU