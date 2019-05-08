В Уфе пенсионерку выгнали с трибун на репетиции парада Победы

СЕГОДНЯ 13:34 2019-05-08T13:34:48+03:00

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В преддверии 9 мая в Уфе прошли несколько репетиций парада Победы. Военные и техника проходили по проспекту Октября, на участке перед зданием Горсовета.

Во время очередной такой репетиции, 7 мая, многие горожане устроились на трибунах, чтобы посмотреть шествие поближе. Однако насладиться парадом они не успели. Подоспевшие люди стали сгонять горожан с трибун, под горячую руку охранников попала и пожилая уфимка. Присутствующие засняли все на видео и выложили в соцсетях.

- Мы стали свидетелями вопиющего случая отношения к пожилым людям! – написал автор записи. - Во время репетиций парада с пустых трибун выгнали бабушку! Бабуля просто хотела посмотреть на военных, её уже к земле гнёт от старости, а её сначала выгнали с трибун, а потом ещё и заставили залезть на бордюр. А ведь, может, она сама ветеран или труженик тыла, а может, и ребёнок войны?

Пользователи соцсетей разделили недовольство автора видео. Многие возмутились, что подобные мероприятия стали проводиться «для галочки», а не для людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/707506" frameborder="0"></iframe> В Уфе бабушку прогнали с репетиции Парада Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU