Управление ФСБ по Башкирии прокомментировало волну эвакуаций в Уфе
С утра 8 мая в Уфе экстренно эвакуируют торговые центры. На данный момент известно, что эвакуированы ТЦ "Звездный", "Простор" и "Сипайловский", бизнес-центр "Маяк", "Яй" и Красинский рынок.
Предварительно, посетителей и персонал просят покинуть помещения из-за сообщений о подозрительных предметах.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Управления ФСБ России по Башкирии.
- В правоохранительные органы поступают запросы представителей средств массовой информации об анонимных сообщениях в социальных сетях с предупреждением о якобы готовящихся терактах в Уфе и ряде других городов. В связи с данными обращениями УФСБ России по Республике Башкортостан информирует, что текст указанного сообщения не соответствует действительности, - информируют в УФСБ.
Правоохранительные органы ведут проверки. На местах работают представители экстренных служб.
Напомним, что эвакуации проходят не только в Уфе, но и в других городах России - Екатеринбурге, Самаре, Чите.
На местах работают кинологиФото: Рустем АХУНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU