Управление ФСБ по Башкирии прокомментировало волну эвакуаций в Уфе

СЕГОДНЯ 12:20 2019-05-08T12:22:52+03:00

Изменить размер текста: A A

С утра 8 мая в Уфе экстренно эвакуируют торговые центры. На данный момент известно, что эвакуированы ТЦ "Звездный", "Простор" и "Сипайловский", бизнес-центр "Маяк", "Яй" и Красинский рынок.

Предварительно, посетителей и персонал просят покинуть помещения из-за сообщений о подозрительных предметах.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Управления ФСБ России по Башкирии.

- В правоохранительные органы поступают запросы представителей средств массовой информации об анонимных сообщениях в социальных сетях с предупреждением о якобы готовящихся терактах в Уфе и ряде других городов. В связи с данными обращениями УФСБ России по Республике Башкортостан информирует, что текст указанного сообщения не соответствует действительности, - информируют в УФСБ.

Правоохранительные органы ведут проверки. На местах работают представители экстренных служб.

Напомним, что эвакуации проходят не только в Уфе, но и в других городах России - Екатеринбурге, Самаре, Чите.

На местах работают кинологиФото: Рустем АХУНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU