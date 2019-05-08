2019-05-08T15:22:02+03:00
Происшествия

В Уфе нашли тело мужчины без головы и конечностей

Останки извлекли из колодца в саду
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Тело нашли на одном из садовых участковТело нашли на одном из садовых участков
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Следователи сделали на севере Уфы очередную пугающую находку. В колодце на садовом участке в Калининском районе города были найдены скелетированные человеческие останки. Судя по всему, они принадлежали мужчине. Его тело было четвертовано - голова и конечности отсутствовали.

Кем был погибший и при каких обстоятельствах он умер, будут устанавливать специалисты. Назначены необходимые экспертизы.

Напомним, ранее в колодце в садах севернее Уфы были найдены тела целой семьи: 39-летней женщины, двух ее маленьких сыновей, а также 22-летней дочери и ее девятимесячного сынишки. По версии силовиков, их задушил 47-летний глава семейства.

Несчастного разрубили на несколько частей

Несчастного разрубили на несколько частей

ИСТОЧНИК KP.RU

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