В Уфе нашли тело мужчины без головы и конечностей
Следователи сделали на севере Уфы очередную пугающую находку. В колодце на садовом участке в Калининском районе города были найдены скелетированные человеческие останки. Судя по всему, они принадлежали мужчине. Его тело было четвертовано - голова и конечности отсутствовали.
Кем был погибший и при каких обстоятельствах он умер, будут устанавливать специалисты. Назначены необходимые экспертизы.
Напомним, ранее в колодце в садах севернее Уфы были найдены тела целой семьи: 39-летней женщины, двух ее маленьких сыновей, а также 22-летней дочери и ее девятимесячного сынишки. По версии силовиков, их задушил 47-летний глава семейства.
Несчастного разрубили на несколько частей
ИСТОЧНИК KP.RU