«Была буйная, ее все боялись»: соседи рассказали о женщине, убитой собственным братом

СЕГОДНЯ 10:52 2019-05-08T13:38:19+03:00

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Соседи погибшей от рук создателя сервиса «LinguoLeo» Эльвиры Абдулнасыровой рассказали о странностях в ее поведении.

Напомним, что жестокое убийство произошло вечером 2 мая. 34-летний Айнур Абдулнасыров, создавший популярное приложение для изучения иностранных языков, приехал в дом родителей в городе Дюртюли. Там он серьезно повздорил с сестрой, а после этого зарезал несчастную. На теле женщины нашли не менее 8 ножевых ранений.

- Эльвира действительно была буйная, ее все боялись.Она и с лопатой на соседей кидалась, и кричала на всю улицу истошно. Соседи их дом стороной обходили, а во двор заходили только по трое - вдруг еще кинется. У Айнура есть еще одна сестра, она, конечно, тоже со странностями - речь бессвязная, разговаривает с духами, но ни на кого не кидается. Сейчас она живет с сыном в другом городе. Поговаривают, что Айнур немного не в себе был, мол, у них это от отца наследственное, - рассказали "КП-Уфа" соседи семьи Абдулнасыровых. - Старшую сестру мать почему-то не сдавала в больницу, говорила, что ей там хуже будет. Вот и случилась такая беда.

В этом доме произошли трагические событияФото: Павел КРАЙНОВ

Фото: Павел КРАЙНОВ

Сейчас следователи разбираются во всех обстоятельствах происшествия. Сыщики работают с медицинскими документами, также назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая покажет - находился ли мужчина в состоянии аффекта или был вменяем.

ИСТОЧНИК KP.RU