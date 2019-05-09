Парковку возле Конгресс-холла в Уфе временно закроют
Это связано с открытием Мотосезона-2019
На площади будет проходить открытие МотосезонаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Проезд на парковку возле Конгресс-холла «Торатау» в Уфе временно закроют. Причина этого - грядущее открытие Мотосезона-2019.
Как рассказали в мэрии Уфы, водители не смогут заехать на площадку по улице Заки Валиди с 10 часов утра 10 мая до 11 часов вечера 11 мая.
Власти пояснили, что это необходимая мера. Так они смогут обеспечить безопасность участников мероприятия.
У горожан просят прощения за причиненные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU