Парковку возле Конгресс-холла в Уфе временно закроют

СЕГОДНЯ 09:44 2019-05-09T09:44:51+03:00

На площади будет проходить открытие Мотосезона Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Это связано с открытием Мотосезона-2019

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Проезд на парковку возле Конгресс-холла «Торатау» в Уфе временно закроют. Причина этого - грядущее открытие Мотосезона-2019.

Как рассказали в мэрии Уфы, водители не смогут заехать на площадку по улице Заки Валиди с 10 часов утра 10 мая до 11 часов вечера 11 мая.

Власти пояснили, что это необходимая мера. Так они смогут обеспечить безопасность участников мероприятия.

У горожан просят прощения за причиненные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU