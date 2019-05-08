В Башкирии нашли английскую гранату времен Первой мировой войны

СЕГОДНЯ 13:02 2019-05-08T13:02:04+03:00

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Необычную находку сделали недавно в деревне Волково Уфимского района. Предмет, похожий на боевой снаряд, озадачил местных жителей. На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии.

Они определили, что находка и правда является взрывоопасным боеприпасом. Более того, как рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии, найденный снаряд был ручной осколочной гранатой, произведенной в Англии в 1915 году.

В целях безопасности саперы увезли раритетную гранату на окраину поля и подорвали.

ИСТОЧНИК KP.RU