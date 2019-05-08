В Башкирии за майские праздники спасли 12 туристов

СЕГОДНЯ 11:34 2019-05-08T11:34:42+03:00

С 8 по 13 мая спасатели снова выйдут на рейд

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Длительные праздники дали возможность многим любителям экстремального отдыха выбраться на природу. Только за первые майские праздники более 2700 человек приняли участие в сплавах по рекам Башкирии.

В госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям отметили, что зарегистрировались при этом лишь 939 человек – 66 тургрупп.

За время профилактических рейдов спасатели выручили из беды 12 туристов. Впереди – очередные праздники и сотрудники аварийно-спасательной службы снова готовятся к работе.

Сейчас на водных объектах республики размещены пять временных спасательных постов, с 8 по 13 мая спасатели также проведут рейды на пяти реках:

- на Малом Инзере («Айгирские пороги»),

- на Большом Инзере (шивера Сарышта),

- на реках Сакмара (порог Яман-Таш), Зилим (порог Кысык) и Лемеза (порог Черная речка).

ИСТОЧНИК KP.RU