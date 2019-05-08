2019-05-08T10:33:04+03:00
Общество

Названы хэдлайнеры фестиваля «Сердце Евразии» в Уфе

Цикл концертов под открытым небом состоится с 12 по 15 июня
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: минкультуры РБФото: минкультуры РБ
Изменить размер текста:

В минкультуры Башкирии представили программу ежегодного фестиваля «Сердце Евразии». Он пройдет в Уфе с 12 по 15 июня. Хэдлайнерами концерта в этом году станут Алсу и Валерий Меладзе.

Откроет фестиваль 12 июня Праздник национальных костюмов. Представители более 300 народов, проживающих в Башкирии, а также иностранцы промаршируют в своих национальных нарядах по центру города.

Музыкальная программа первого дня фестиваля будет включать в себя выступления ансамбля песни и танца «Мирас», проекта «Zainetdin», а также этно-коллективов со всего мира: The No Smoking Orchestra во главе с Эмиром Кустурицей, грузинской группы Iriao, «Аргымак» и UZORITSA.

«Симфонический день» фестиваля порадует уфимцев выступлениями Аскара Абдразакова, солистов Михайловского, Мариинского и Большого театров.

14 июня на сцену выйдут известные уроженцы Башкирии Радик Юлъякшин, группа «Пицца», «Zaman» и многие другие.

На Гала-концерте, завершающем фестиваль, выступят Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии России, а также звезды российской эстрады Алсу и Валерий Меладзе.

В завершение праздника всех гостей порадуют красочным салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аномальная жара воцарится в Башкирии до 13 мая
В Уфе пенсионерку выгнали с трибун на репетиции парада Победы
В Башкирии нашли английскую гранату времен Первой мировой войны
Управление ФСБ по Башкирии прокомментировало волну эвакуаций в Уфе
В Башкирии за майские праздники спасли 12 туристов
«Была буйная, ее все боялись»: соседи рассказали о женщине, убитой собственным братом
В Уфе первоклассник на велосипеде попал под колеса авто
«Квест Победы от наставника»
В Уфе начали экстренно выводить посетителей торговых центров
«Вернулась сама»: мама пропавшей в Уфе школьницы рассказала, где была ее дочь
Радий Хабиров о трассе Уфа – Аэропорт: «Мы что, не можем один раз сделать нормальную дорогу?»
В канун Дня Победы в Уфе прозвучит «Ленинградская симфония» Дмитрия Шостаковича
В Башкирии пропал 79-летний пенсионер
В Уфе нашлась мать мальчика, который разгуливал по улице в домашних тапочках
С начала года в Башкирии родилось 14 тысяч детей
В Башкирии сгорела ферма: погибли 10 поросят и один боров
В Башкирии предприниматель отправится за решетку из-за долгов перед своими сотрудниками