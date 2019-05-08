Названы хэдлайнеры фестиваля «Сердце Евразии» в Уфе
В минкультуры Башкирии представили программу ежегодного фестиваля «Сердце Евразии». Он пройдет в Уфе с 12 по 15 июня. Хэдлайнерами концерта в этом году станут Алсу и Валерий Меладзе.
Откроет фестиваль 12 июня Праздник национальных костюмов. Представители более 300 народов, проживающих в Башкирии, а также иностранцы промаршируют в своих национальных нарядах по центру города.
Музыкальная программа первого дня фестиваля будет включать в себя выступления ансамбля песни и танца «Мирас», проекта «Zainetdin», а также этно-коллективов со всего мира: The No Smoking Orchestra во главе с Эмиром Кустурицей, грузинской группы Iriao, «Аргымак» и UZORITSA.
«Симфонический день» фестиваля порадует уфимцев выступлениями Аскара Абдразакова, солистов Михайловского, Мариинского и Большого театров.
14 июня на сцену выйдут известные уроженцы Башкирии Радик Юлъякшин, группа «Пицца», «Zaman» и многие другие.
На Гала-концерте, завершающем фестиваль, выступят Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии России, а также звезды российской эстрады Алсу и Валерий Меладзе.
В завершение праздника всех гостей порадуют красочным салютом.
ИСТОЧНИК KP.RU