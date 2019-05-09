В Уфе водителей и пешеходов просят не портить свежую дорожную разметку
Так она прослужит дольше, объясняют власти
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В Уфе кипит работа по нанесению новой дорожной разметки. Накануне ночью ее нанесли на пересечении проспекта Октября и улицы Чудинова. Новая разметка содержит светоотражающие стеклошарики, которые позволят ей буквально светиться в темноте.
Так как работы ведутся преимущественно в темное время суток, сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательнее и не игнорировать информационные знаки.
Свеженанесенную разметку уфимцам рекомендуют обходить и объезжать стороной. В мэрии города рассказали, что так она сохранит четкость и прослужит столько, сколько ей положено.
ИСТОЧНИК KP.RU