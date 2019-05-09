2019-05-09T20:00:06+03:00
Общество

В Уфе водителей и пешеходов просят не портить свежую дорожную разметку

Так она прослужит дольше, объясняют власти
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Уфе кипит работа по нанесению новой дорожной разметки. Накануне ночью ее нанесли на пересечении проспекта Октября и улицы Чудинова. Новая разметка содержит светоотражающие стеклошарики, которые позволят ей буквально светиться в темноте.

Так как работы ведутся преимущественно в темное время суток, сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательнее и не игнорировать информационные знаки.

Свеженанесенную разметку уфимцам рекомендуют обходить и объезжать стороной. В мэрии города рассказали, что так она сохранит четкость и прослужит столько, сколько ей положено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе тело мертвой старушки три часа пролежало на земле под простыней
В Башкирии за месяц зафиксировали 70 лесных пожаров
Жара и грозы: какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 10 мая
В Башкирии школьники жестоко издевались над ребенком с задержкой умственного развития
В Башкирии прекращены поиски 79-летнего Рима Ахмадуллина
Ремонт дороги Уфа-Аэропорт планируют завершить в конце июня
«Наш долг - не гулять до упаду, а отдать дань безмерного уважения»: Радий Хабиров о праздновании 9 мая
В Башкирии в страшном ДТП погибли два человека, еще пятеро госпитализированы
В Башкирии загорелась квартира в пятиэтажке: спасатели эвакуировали 50 жильцов
Салют на 9 мая в Уфе 2019: где и во сколько пройдет
В Башкирии прекращены поиски пропавшего в прошлом году 17-летнего студента
В Башкирии столкнулись ВАЗ-2107 и «Фольксваген Поло»: пострадали две женщины
Парковку возле Конгресс-холла в Уфе временно закроют
Уфимцев возмутил пьяный мужчина, уснувший возле Вечного огня в парке Победы
Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с праздником Великой Победы
В Башкирии судебный пристав предотвратил пожар в здании суда
В Башкирии осудили заведующую детсадом, по чьей вине едва не погиб ребенок
Жителю Башкирии, подозреваемому в поджоге дома, из-за чего погибла женщина и ее дети, предъявили обвинение
В начале лета откроются прямые авиарейсы из Уфы в Вену
Под Уфой четыре ребенка отравились угарным газом возле Вечного огня
Власти Уфы обсудили судьбу перекрестков, где чаще всего случаются ДТП
В Уфе нашли тело мужчины без головы и конечностей