В Уфе водителей и пешеходов просят не портить свежую дорожную разметку

СЕГОДНЯ 20:00 2019-05-09T20:00:06+03:00

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В Уфе кипит работа по нанесению новой дорожной разметки. Накануне ночью ее нанесли на пересечении проспекта Октября и улицы Чудинова. Новая разметка содержит светоотражающие стеклошарики, которые позволят ей буквально светиться в темноте.

Так как работы ведутся преимущественно в темное время суток, сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательнее и не игнорировать информационные знаки.

Свеженанесенную разметку уфимцам рекомендуют обходить и объезжать стороной. В мэрии города рассказали, что так она сохранит четкость и прослужит столько, сколько ей положено.

ИСТОЧНИК KP.RU