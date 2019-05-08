В канун Дня Победы в Уфе прозвучит «Ленинградская симфония» Дмитрия Шостаковича

СЕГОДНЯ 08:35 2019-05-08T08:35:15+03:00

8 мая на площади перед ГКЗ «Башкортостан» ее исполнит Национальный симфонический оркестр республики

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Сегодня, 8 мая, в 13.00 уфимцы смогут услышать легендарную «Седьмую симфонию» Дмитрия Шостаковича, больше известную, как «Ленинградская».

Концерт пройдет на открытой площадке перед ГКЗ «Башкортостан» (ул. Ленина, 50) и будет посвящен 74-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию со дня прорыва блокады Ленинграда.

История создания произведения, его репетиций и исполнения стали легендой. Впервые симфония прозвучала 9 августа в 1942 года в Большом зале Ленинградской филармонии, став для осажденного города символом надежды на победу.

В Уфе классическое музыкальное исполнение будет сопровождаться отрывками из дневников, прозой и показом документальной хроники военных лет. За пульт оркестра вновь встанет дирижер Государственной академической симфонической капеллы России и « Большого театра «Дмитрий Крюков.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU