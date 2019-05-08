«Вернулась сама»: мама пропавшей в Уфе школьницы рассказала, где была ее дочь

СЕГОДНЯ 08:51 2019-05-08T08:51:26+03:00

13-летняя девочка не давала о себе знать больше суток

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Вчера ночью 7 мая в столице Башкирии прекратили поиски 13-летней школьницы. К счастью, она нашлась живой и здоровой.

Где она находилась, и при каких обстоятельствах ее нашли, рассказала мать пропавшей.

- Она сама пришла домой поздно вечером. Была у друзей, как оказалось, но почему-то меня не предупредила. Полиция так и не отреагировала на заявление, дочь никто и не искал, - рассказала «Комсомолке» Марина.

Напомним, что 6 мая девочка не вернулась домой из школы. Обеспокоенная мать бросила клич в социальные сети и обратилась к волонтерам за помощью. Благо поиски завершились благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU