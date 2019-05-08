В Уфе первоклассник на велосипеде попал под колеса авто
Ребенок получил многочисленные травмы
Фото: ГИБДД Башкирии
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С наступлением тепла в Уфе участились ДТП с участием велосипедистов. За минувшие сутки таковых было два, оба в первой половине дня.
На проспекте Октября 39-летняя женщина на «Хендай Крета» сбила 70-летнего велосипедиста. Наезд произошел в тот момент, когда иномарка поворачивала на улицу Чудинова.
Другой инцидент имел место на улице Тимашевской. Первоклассник на велосипеде решил пересечь ее в неположенном месте и угодил под колеса «Шевроле Нива».
- Мальчик получил многочисленные травмы, - рассказали в Госавтоинспекции Башкирии.
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU