2019-05-08T09:53:58+03:00
Происшествия

В Уфе первоклассник на велосипеде попал под колеса авто

Ребенок получил многочисленные травмы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
Изменить размер текста:

С наступлением тепла в Уфе участились ДТП с участием велосипедистов. За минувшие сутки таковых было два, оба в первой половине дня.

На проспекте Октября 39-летняя женщина на «Хендай Крета» сбила 70-летнего велосипедиста. Наезд произошел в тот момент, когда иномарка поворачивала на улицу Чудинова.

Другой инцидент имел место на улице Тимашевской. Первоклассник на велосипеде решил пересечь ее в неположенном месте и угодил под колеса «Шевроле Нива».

- Мальчик получил многочисленные травмы, - рассказали в Госавтоинспекции Башкирии.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24