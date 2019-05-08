Власти Уфы обсудили судьбу перекрестков, где чаще всего случаются ДТП

СЕГОДНЯ 15:57 2019-05-08T15:57:34+03:00

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Накануне уфимские власти объехали три аварийно-опасных участка города и обсудили их дальнейшую судьбу.

Первым пунктом поездки стал перекресток улиц Первомайской и Маяковского. За прошлый год здесь случилось 9 ДТП, в которых один человек погиб. По мнению депутата Государственной Думы Зарифа Байгускарова, сделать участок более безопасным поможет светофор, ограждения и сужение полос разметкой, чтобы автомобилисты не разгонялись. Установка светофора – уже в планах властей, остается найти источники финансирования.

Вторым опасным участком стал перекресток улиц Трамвайной и Адмирала Макарова, где за год случилось шесть ДТП и пострадали 13 человек. Тут тоже появится дорожная разметка, светофор и дублирующие знаки «Пешеходный переход».

Третьим и последним пунктом маршрута стал перекресток проспекта Октября и улицы Кольской. По информации мэрии Уфы, на нем тоже могут появиться ограждения и дорожные знаки, а также внеуличный пешеходный переход.

ИСТОЧНИК KP.RU