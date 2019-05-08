Радий Хабиров о трассе Уфа – Аэропорт: «Мы что, не можем один раз сделать нормальную дорогу?»

СЕГОДНЯ 08:36 2019-05-08T08:36:05+03:00

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На «Транспортном часе» в Доме республики глава региона Радий Хабиров призвал чиновников разобраться с состоянием трассы Уфа – Аэропорт. Ее ремонтируют практически ежегодно, тем не менее жалобы жителей на колеи продолжают поступать.

Радий Хабиров обратился с Госкомтрансу республики с требованием проанализировать ситуацию и найти причины проблем. На следующем совещании глава Башкирии ожидает получить данные о стоимости выполнения ремонтных работ и результаты лабораторного анализа асфальтобетонного покрытия.

– Мы что, не можем один раз сделать нормальную дорогу? – обратился к присутствующим Радий Хабиров. – Я вполне разделяю возмущения уфимцев, сегодня есть разные современные технологии и материалы.

Напомним, что сейчас ремонт полотна приостановили из-за огромных пробок. В мэрии заверили, что разработают график дорожных работ таким образом, чтобы минимизировать неудобства для горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU