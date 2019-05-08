В Уфе нашлась мать мальчика, который разгуливал по улице в домашних тапочках

СЕГОДНЯ 07:26 2019-05-08T07:32:12+03:00

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В столице Башкирии отыскали мать мальчика, который вчера, 7 мая, разгуливал с маленьким рюкзаком в домашних тапочках в поселке Тимашево, что под Уфой. Внимание на него обратила неравнодушная женщина. Она его отвела к инспекторам ГИБДД, а те уже в отделение полиции, сообщает портал «UfaTime.ru».

Через некоторое время в отделение МВД прибежала мать, она сказала, что ее сын потерялся.

По предварительным данным, семья характеризуется как благополучная. Ребенок добровольно ушел из дома, пока мать занималась домашней работой.

ИСТОЧНИК KP.RU