2019-05-08T07:10:28+03:00
Общество

С начала года в Башкирии родилось 14 тысяч детей

Рождаемость увеличилась в 13-ти районах
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С начала 2019 года, с января по апрель, в республике на свет появилось 14 037 малышей. Свежими данными поделились в Госкомитете РБ по делам юстиции.

Рост рождения наблюдается сразу в 13-ти районах Башкирии: Стерлитамакском, Нуримановском, Ермекеевском, Кугарчинском, Чекмагушевском, Гафурийском, Аскинском, Уфимском, Дуванском, Зилаирском, Шаранском, Илишевском, Альшеевском.

Что касается Уфы, большинство малышей родились в Демском, Ленинском и Октябрьском районах.

Однако в целом демографический вопрос стоит остро - количество рожденных детей с каждым годом все меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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