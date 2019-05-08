С начала года в Башкирии родилось 14 тысяч детей
Рождаемость увеличилась в 13-ти районах
.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С начала 2019 года, с января по апрель, в республике на свет появилось 14 037 малышей. Свежими данными поделились в Госкомитете РБ по делам юстиции.
Рост рождения наблюдается сразу в 13-ти районах Башкирии: Стерлитамакском, Нуримановском, Ермекеевском, Кугарчинском, Чекмагушевском, Гафурийском, Аскинском, Уфимском, Дуванском, Зилаирском, Шаранском, Илишевском, Альшеевском.
Что касается Уфы, большинство малышей родились в Демском, Ленинском и Октябрьском районах.
Однако в целом демографический вопрос стоит остро - количество рожденных детей с каждым годом все меньше.
ИСТОЧНИК KP.RU