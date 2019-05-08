С начала года в Башкирии родилось 14 тысяч детей

СЕГОДНЯ 07:10 2019-05-08T07:10:28+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала 2019 года, с января по апрель, в республике на свет появилось 14 037 малышей. Свежими данными поделились в Госкомитете РБ по делам юстиции.

Рост рождения наблюдается сразу в 13-ти районах Башкирии: Стерлитамакском, Нуримановском, Ермекеевском, Кугарчинском, Чекмагушевском, Гафурийском, Аскинском, Уфимском, Дуванском, Зилаирском, Шаранском, Илишевском, Альшеевском.

Что касается Уфы, большинство малышей родились в Демском, Ленинском и Октябрьском районах.

Однако в целом демографический вопрос стоит остро - количество рожденных детей с каждым годом все меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU