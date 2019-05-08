В Башкирии пропал 79-летний пенсионер

СЕГОДНЯ 08:00 2019-05-08T08:00:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Три недели в Благовещенске разыскивают 79-летнего Рима Ахмадуллина, он страдает частичной потерей памяти. Пенсионер пропал в ночь на 18 апреля, и с тех пор о нем нет никаких новостей.

Приметы:глаза темные, большие залысины, худощавого телосложения, рост около165 см.

Был одет: тёмные брюки, водолазка, пиджак, зеленая куртка.

Особые приметы:на левом запястье старый шрам от ожога.

При себе имел матерчатую сумку.

Если вам известно о его местоположении, сообщите в полицию или волонтерам по телефонам 8(927)969-89-19 и 8(927) 941-65-11.

ИСТОЧНИК KP.RU