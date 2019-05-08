В Башкирии пропал 79-летний пенсионер
Рим Ахмадуллин ушел из дома в ночь на 18 апреля
.
Изменить размер текста:
Три недели в Благовещенске разыскивают 79-летнего Рима Ахмадуллина, он страдает частичной потерей памяти. Пенсионер пропал в ночь на 18 апреля, и с тех пор о нем нет никаких новостей.
Приметы:глаза темные, большие залысины, худощавого телосложения, рост около165 см.
Был одет: тёмные брюки, водолазка, пиджак, зеленая куртка.
Особые приметы:на левом запястье старый шрам от ожога.
При себе имел матерчатую сумку.
Если вам известно о его местоположении, сообщите в полицию или волонтерам по телефонам 8(927)969-89-19 и 8(927) 941-65-11.
ИСТОЧНИК KP.RU