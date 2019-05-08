2019-05-08T06:54:00+03:00
Происшествия

В Башкирии сгорела ферма: погибли 10 поросят и один боров

ЧП произошло в Благовещенском районе
Эльвина АПАРИНА
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Вчера днем, 7 мая, в Благовещенском районе Башкирии на ферме произошел крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

На место выехали огнеборцы, которые уже через короткое время ликвидировали возгорание. К сожалению, не обошлось без потерь.

- В огне погибли 10 поросят и один боров, их спасти не удалось. Остальная живность – семь коров, 12 телят, 200 баранов, 10 коней и 10 коз не пострадали, - прокомментировали в ведомстве.

Причина пожара сейчас устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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