В Башкирии сгорела ферма: погибли 10 поросят и один боров
ЧП произошло в Благовещенском районе
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Вчера днем, 7 мая, в Благовещенском районе Башкирии на ферме произошел крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
На место выехали огнеборцы, которые уже через короткое время ликвидировали возгорание. К сожалению, не обошлось без потерь.
- В огне погибли 10 поросят и один боров, их спасти не удалось. Остальная живность – семь коров, 12 телят, 200 баранов, 10 коней и 10 коз не пострадали, - прокомментировали в ведомстве.
Причина пожара сейчас устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU