Ремонт автодороги Уфа-Аэропорт приостановили из-за транспортного коллапса

СЕГОДНЯ 06:21 2019-05-08T06:21:18+03:00

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Ульфат Мустафин извинился перед уфимцами за транспортный коллапс, который произошел вечером 7 мая из-за ремонта автодороги Уфа-Аэропорт. Люди застряли в многочасовой пробке, опоздали в аэропорт, позднот вернулись домой.

- Уважаемые уфимцы, приносим извинения за созданные неудобства на участке дороги «Уфа-Аэропорт». Сегодняшняя ситуация показала, что ремонтные работы необходимо проводить в определённые часы. Мы постараемся приложить все усилия, чтобы сделать ремонт качественно и быстро, не создавая проблем для жителей города. Пока работу техники мы остановили, но продолжим на следующей неделе, выбрав удобное для ремонта время, - написал сити-менеджер в социальных сетях.

Вскоре график работ опубликуют на сайте мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU