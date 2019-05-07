В Уфе прекращены поиски пропавшей 13-летней девочки

СЕГОДНЯ 21:40 2019-05-07T21:40:33+03:00

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Пропавшая накануне в Уфе 13-летняя Камила Г. Вернулась домой. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила мама девочки Марина. К счастью, с ребенком все хорошо, она жива и здорова.

Накануне девочка-подросток не вернулась из школы домой. Обеспокоенная мама Камилы забила тревогу: она в тот же вечер написала заявление в полицию и обратилась ко всем неравнодушным жителям Башкирии с просьбой о помощи. К поискам девочки подключились волонтеры поисковых отрядов «Поиск детей-Уфа» и «Лиза Алерт. Башкортостан». Также мама подростка распространила в социальных сетях ориентировку на девочку.

В ходе поисков Камилы, ее знакомые то и дело сообщали, что видели ее в районе «Колхозного рынка» в компании двух молодых людей. Что она могла там делать совершенно не понятно, ведь они с мамой проживают в Тимашево.

Благо, поиски Камилы прекращены – она вернулась домой. Мама девочки поблагодарила всех, кто помогал в ее поисках.

ИСТОЧНИК KP.RU