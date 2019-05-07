Завтра в Уфе частично перекроют улицу Комарова

СЕГОДНЯ 18:44 2019-05-07T18:44:41+03:00

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В предстоящую среду, 8 мая, в Уфе частично перекроют улицу Комарова. Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, движение по улице от пересечения с улицей Космонавтов до улицы Конституции закроют с 9 часов утра до 14 часов дня.

Движение транспорта на выезде из Черниковки перекроют из-за легкоатлетической эстафеты, которая состоится в честь Дня Победы. В это же время изменится схема движения общественного транспорта.

Городские власти сообщают об изменениях движения троллейбусов.

Маршрут №13 будет курсировать от остановки «Микрорайон «Белореченский» до остановки «Троллейбусное депо №1», №22 поедет по маршруту «Ледовый дворец «Уфа-Арена» – Бульвар Славы», №4 «Троллейбусное депо №2 – Колхозный рынок», №15 «Уфимский ДОК – ТЭЦ №1».

ИСТОЧНИК KP.RU