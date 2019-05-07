2019-05-07T18:44:41+03:00
Авто

Завтра в Уфе частично перекроют улицу Комарова

В преддверии Дня Победы там пройдет легкоатлетическая эстафета
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба уфимской мэрииФото: пресс-служба уфимской мэрии
Изменить размер текста:

В предстоящую среду, 8 мая, в Уфе частично перекроют улицу Комарова. Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, движение по улице от пересечения с улицей Космонавтов до улицы Конституции закроют с 9 часов утра до 14 часов дня.

Движение транспорта на выезде из Черниковки перекроют из-за легкоатлетической эстафеты, которая состоится в честь Дня Победы. В это же время изменится схема движения общественного транспорта.

Городские власти сообщают об изменениях движения троллейбусов.

Маршрут №13 будет курсировать от остановки «Микрорайон «Белореченский» до остановки «Троллейбусное депо №1», №22 поедет по маршруту «Ледовый дворец «Уфа-Арена» – Бульвар Славы», №4 «Троллейбусное депо №2 – Колхозный рынок», №15 «Уфимский ДОК – ТЭЦ №1».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Стерлитамаке мужчина жестоко избил свою супругу за укоры
Трехлетняя уфимка в автобусе упала лицом вниз на торчащие из пола болты
В Башкирии в городском парке неадекватная женщина напала на детей
В Башкирии дом, в котором сгорели женщина и двое детей, поджег мужчина из-за обиды
«Зато дышат свежим воздухом»: в Уфе прохожие засняли маленьких детей, сидящих за оконной решеткой
«Забрал телефон и приказал сделать ему приятное»: 18-летний стерлитамаковец склонял малолетнюю к сексуальным действиям
Поиски пропавшего 32-летнего Тимура Марданшина в Башкирии завершились трагедией
«Кажется, как будто ее и не ищут совсем»: мама пропавшей в Уфе школьницы просит помощи
В ДТП в Башкирии погибли супруги
В Башкирии медики лечили пациента, используя «Google»
Купальный сезон открыт: уфимские спасатели достали из озера тонущего мужчину
Бессмертный полк в Уфе 2019: где пройдет и во сколько
В Уфе 54-летний мужчина упал в котлован с двухметровой высоты
Уфимец записал странное звуковое явление, называемое «Гулом земли»
Стали известны личности погибших матери и детей на пожаре в Башкирии
Следователи Башкирии устанавливают обстоятельства пожара, в котором погибли мать и двое детей
Неудачный обгон: подробности смертельной аварии с ВАЗ и «Chevrolet» в Башкирии