«Забрал телефон и приказал сделать ему приятное»: 18-летний стерлитамаковец склонял малолетнюю к сексуальным действиям

СЕГОДНЯ 14:39 2019-05-07T14:39:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на 6 мая в Стерлитамаке несовершеннолетняя девочка подверглась «понуждению к действиям сексуального характера» со стороны 18-летнего парня. Об этом сообщает ИА «Башинформ». Известно, что молодой человек и школьница знакомы друг с другом.

Агентство со ссылкой на источник сообщает, что парень забрал у девушки мобильный телефон и потребовал «сделать ему приятное», пригрозив, что телефон он отдаст только после этого. Напуганная школьница сообщила об этом матери, а та уже написала заявление в полицию.

В следственном комитете проводится проверка по данному факту. Юноша подозревается в совершении преступлений по статье 133 УК РФ, а также по 161 «Грабеж», поскольку потом он украл у девочки сотовый.

ИСТОЧНИК KP.RU