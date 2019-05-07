2019-05-07T13:56:18+03:00
Происшествия

Поиски пропавшего 32-летнего Тимура Марданшина в Башкирии завершились трагедией

Мужчину нашли мертвым
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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Сегодня, 7 мая, в Октябрьском прекратили поиски 32-летнего Тимура Марданшина. К сожалению, мужчину нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры организации «Лиза Алерт». Что случилось с молодым человеком, остается неизвестным. Поисковики данной информацией не делятся.

Напомним, что его искали с 8 апреля. Он вышел из дома и перестал выходить на связь с близкими. На протяжении месяца его искали родные, полиция и волонтеры.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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