В Башкирии дом, в котором сгорели женщина и двое детей, поджег мужчина из-за обиды

СЕГОДНЯ 16:53 2019-05-07T16:53:55+03:00

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В ночь на 7 мая в Давлеканово по улице Октябрьская сгорел дом. В пожаре погибли мать и двое детей, шести и десяти лет. По данным источника портала «Ufa1.ru», жилище матери-одиночки поджег местный житель. По подозрению в совершении преступления задержали 29-летнего мужчину.

- Как признался сам мужчина, он сделал это от обиды: пришел к погибшей минувшим вечером, попросился в гости, но та его не пустила, тогда ему и пришла идея спалить ночью дом, - сообщил порталу собеседник.

Сейчас дело расследуют следователи. Силовики возбудили уголовное дело по статье ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

ИСТОЧНИК KP.RU