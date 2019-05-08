В Башкирии предприниматель отправится за решетку из-за долгов перед своими сотрудниками

СЕГОДНЯ 06:35 2019-05-08T06:35:51+03:00

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В Белорецке вынесли приговор в отношении 48-летнего генерального директора ОАО «Белсталь». Мужчина обвиняется сразу по трем статьям: растрата, полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев и дача взятки в особо крупном размере.

Как сообщает прокуратура республики, директор горнодобывающего предприятия задолжал 210 работникам свыше восьми млн. рублей заработной платы. Сотрудники не видели своих детей с апреля по июнь 2017 года. При этом организация имела в распоряжении 12,5 млн. рублей, которые ее руководитель потратил на другие расходы.

Также выяснилось, что злоумышленник реализовал принадлежащие предприятию восемь единиц грузовой спецтехники и автомобиль «Mercedes-Benz», но не внес оплату на счета компании, растратив таким образом свыше двух млн. рублей.

А в январе прошлого года обвиняемый предложил следователю за взятку в размере 1,5 млн. рублей прекратить возбуждённые в отношении него уголовные дела. После передачи денег мужчина был задержан на месте преступления сотрудниками правоохранительных органов.

Подсудимый признал вину в совершении преступлений. Он отправится в исправительную колонию строгого режима на два года. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 2 млн. 150 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU