«Кажется, как будто ее и не ищут совсем»: мама пропавшей в Уфе школьницы просит помощи

СЕГОДНЯ 13:16 2019-05-07T13:16:00+03:00

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В Уфе продолжаются поиски пропавшей на днях 13-летней Камилы Газимовой.

Накануне уфимская школьница Камила Газимова не вернулась домой после уроков. Одноклассницы девочки рассказали, что в тот день она встретилась с двумя парнями и куда-то с ними ушла. Знакомые видели Камилу в тот же день около «Колхозного рынка», но домой она так и не явилась. В беседе с «Комсомолкой» мама девочки Марина рассказала об обстоятельствах ее пропажи.

-Раньше они никогда и никуда не уходила! А вчера не вернулась после школы домой. Я уже не знаю, что и думать. Заявление в полицию о пропаже мы написали в тот же вечер, но в полиции как-то вяло отреагировали. Я уже им сказала, что найду дочь быстрее них, - рассказала Марина Газимова.

По словам обеспокоенной матери, вчера она весь вечер провела около «Колхозного рынка», где знакомые видели Камилу. Но результатов это не дало – девочки-подростка нет дома вторые сутки.

В отчаянии мама Камилы Газимовой обращается ко всем неравнодушным жителям Уфы. Всех, кто видел девочку, либо знает о ее местонахождении, просьба позвонить ей по телефону: 89174834309.

Приметы Камилы Газимовой: на вид 13-15 лет, русые волосы до плеч, телосложение худощавое, рост 157 см. На лице слева возле носа две родинки.

В день пропажи была одета в черную юбку, белую блузку, копронки телесного цвета, черные кроссовки, с собой был черный кожаный рюкзак.

ИСТОЧНИК KP.RU