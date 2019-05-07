В ДТП в Башкирии погибли супруги

СЕГОДНЯ 12:36 2019-05-07T12:36:15+03:00

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Сегодня утром, 7 мая, в Мелеузовском районе Башкирии произошла серьезная авария, в которой погибли два человека. ДТП случилось в двух километрах от Салавата.

На автодороге лоб в лоб столкнулись «Шевроле Авео», за рулем которого был 44-летний мужчина, и ВАЗ-2107 под управлением 69-летнего жителя Ишимбая.

Травмы оказались сильнее, и водитель отечественного автомобиля скончался на месте, его супруга умерла в больнице. Также госпитализирован второй водитель. На месте происшествия работает полиция, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU