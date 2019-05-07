В Башкирии медики лечили пациента, используя «Google»
Жительница Башкирии пожаловалась Радию Хабирову – ее мать не получает в этой больнице необходимого лечения. Речь идет о Кушнаренковской больнице, в которой не так давно пенсионерке на сломанную ногу прикрепили кусок швабры.
Екатерины Бикметовой также сообщила, что ее мать госпитализировали лишь с третьего раза, а чтобы оказать помощь пациенту медработники использовали поисковик «Google». Об этом сообщает телеканал «Вся Уфа».
Однако сама пациентка не имеет претензий к врачам и говорит, что дочь написала жалобу на медиков на эмоциях. В руководстве больницы журналистам оказались не рады. Он попросил представителей СМИ покинуть свой кабинет.
ИСТОЧНИК KP.RU