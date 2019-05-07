2019-05-07T12:00:21+03:00
Общество

В Башкирии медики лечили пациента, используя «Google»

Ранее в этой больнице пенсионерке вместо шины прикрепили кусок швабры
Эльвина АПАРИНА
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Директор попросил журналистов покинуть свой кабинетДиректор попросил журналистов покинуть свой кабинет
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Жительница Башкирии пожаловалась Радию Хабирову – ее мать не получает в этой больнице необходимого лечения. Речь идет о Кушнаренковской больнице, в которой не так давно пенсионерке на сломанную ногу прикрепили кусок швабры.

Екатерины Бикметовой также сообщила, что ее мать госпитализировали лишь с третьего раза, а чтобы оказать помощь пациенту медработники использовали поисковик «Google». Об этом сообщает телеканал «Вся Уфа».

Однако сама пациентка не имеет претензий к врачам и говорит, что дочь написала жалобу на медиков на эмоциях. В руководстве больницы журналистам оказались не рады. Он попросил представителей СМИ покинуть свой кабинет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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