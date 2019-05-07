Купальный сезон открыт: уфимские спасатели достали из озера тонущего мужчину
Он спрыгнул в водоем с пешеходного мостика
фото: архив КП
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7 мая в 10 утра спасателям поступила информация о том, что в районе сбросного канала на озере Теплом, что находится в Инорсе, с пешеходного мостика в воду прыгнул мужчина и начал тонуть.
По приезду спасатели обнаружили мужчину на расстоянии 30 метров от берега. Они оперативно доплыли до него и вытащили на сушу. К счастью, он выжил, и ему оказали первую помощь.
В Управлении гражданской защиты рассказали, что пострадавшего передали медикам в бессознательном состоянии. Сейчас он находится в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU