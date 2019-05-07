Бессмертный полк в Уфе 2019: где пройдет и во сколько

СЕГОДНЯ 10:45 2019-05-07T10:45:20+03:00

Народное шествие проходит в Уфе уже шестой год

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В Уфе народное шествие «Бессмертный полк» в 2019 году начнется 9 мая в 11:00. Участники движения соберутся на проспекте Октября пересечение с улицей 50 лет СССР. Здесь же начнется формирование колонны и добровольцы организации «Волонтеры Победы» будут бесплатно раздавать георгиевские ленточки желающим.

В День Победы в период проведения парада Победы и акции «Бессмертного полка» с 9.00 до 13.00 проезд временно ограничат по проспекту Октября на участке от улицы имени города Галле до улицы Шота Руставели.

К акции «Бессмертный полк» Уфа присоединяется шестой год подряд. С каждым годом количество его участников увеличивается. Так, в 2018 году в колонне памяти прошли около 80 тысяч человек. В текущем году ожидается участие порядка 100 тысяч человек.

К акции может присоединиться любой человек, для этого нужно просто принести с собой фотографию родственника – участника Великой Отечественной войны. Предварительная регистрация не требуется.

Для самостоятельного изготовления штендера вам понадобятся: фото, рамка (можно купить или самим изготовить из пластика), водоустойчивый клей, крепление и труба.

В первую очередь, необходимо увеличить, отретушировать и распечатать фото для штендера. Затем нужно наклеить фото на пластик или картон, а потом приклеить защелки для сантехнической трубы. Когда же клей высохнет, трубу нужно лишь поместить в крепления.

Если штендер бумажный, портрет лучше поместить в непромокаемый файл: это надежно защитит его от дождя и ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU