2019-05-07T19:04:00+03:00
Происшествия

Трехлетняя уфимка в автобусе упала лицом вниз на торчащие из пола болты

У девочки подозрение на сотрясение головного мозга
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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В столице Башкирии при движении автобуса пострадала трехлетняя девочка. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, ребенок упал лицом вниз на торчащие из пола болты.

Известно, что малышка ехала с матерью в 285-ом маршруте. ПАЗик резко затормозил, она упала, а сверху на нее свалился еще и родитель. У ребенка подозрение на сотрясение головного мозга. Также предстоит выяснить, что у нее с лицом: девочка скуловой костью приземлилась прямо на незакрытые на полу болты.

- Мать в панике схватила ребенка и вышла на улицу. Водитель не оказал им первой помощи. Даже не вышел спросить, что с ребенком, не предложил остаться в салоне и вызвать медиков, - написал очевидец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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