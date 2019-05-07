В Стерлитамаке мужчина жестоко избил свою супругу за укоры

СЕГОДНЯ 20:01 2019-05-07T20:01:48+03:00

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Стерлитамакские полицейские задержали мужчину, который жестоко избил свою жену.

Как сообщили в МВД по РБ, пару дней назад супруги были в гостях, где распивали спиртные напитки. Придя домой, поругались, женщина стала укорять мужчину, что тот слишком много выпил. Супруг разозлился и с кулаками набросился на свою жену, избил ее, а затем лег спать. Через некоторое время, проснувшись, он заметил, что женщина не двигается. Тогда он вызвал скорую помощь.

Приехавшие на место медики диагностировали гематомы по всему телу, ушиб головного мозга, травму живота, ушиб грудной клетки. Сейчас женщина находится в реанимации, ее состояние оценивается как критическое.

Ее 49-летний супруг сознался в содеянном и раскаялся. Подозреваемый в жестоком избиении на время следствия заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 ч. 1 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU