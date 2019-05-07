В Уфе 54-летний мужчина упал в котлован с двухметровой высоты

СЕГОДНЯ 10:08 2019-05-07T10:08:50+03:00

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В 5 утра 7 мая спасателям Уфы поступило сообщение, что на Школьном переулке в котлован строящегося частного дома упал мужчина. На место были выехали спасатели, медицинские работники, сотрудники полиции.

Выяснилось, что 54-летний мужчина оказался в бетонной западне еще 6 мая примерно в 23.00. В темноте он не увидел котлован и упал в него с двухметровой высоты.

- Пострадавшего транспортировали до автомобиля скорой помощи. Сейчас он находится в одной из городских клинических больниц, - сообщили в Управлении гражданской защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU