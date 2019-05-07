Уфимец записал странное звуковое явление, называемое «Гулом земли»

СЕГОДНЯ 09:24 2019-05-07T09:42:48+03:00

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Уфимец Денис М. заснял на камеру необычное явление, которое эксперты называют «Гулом земли».

Судя по словам автора, видео он записал в минувший понедельник, 6 мая. Молодой человек рассказал, что необычное природное явление он заснял из окна дома на улице Революционной, 60.

Необычный звук не похож на привычный жителю столицы шум от автомобильной дороги. Также его нельзя списать на производственный шум – в этой части города заводов нет. Да и на шум от поездов он не похож.

Эксперты называют этот звук «Гулом земли». Некоторые люди приписывают ему более эмоциональное название «Звуки апокалипсиса». Некоторые ученые связывают это явление с солнечной активностью или геофизикой земли.

Впрочем, возможно, что данное звуковое явление произошло из-за отключения в уфимских домах отопления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/707186" frameborder="0"></iframe> Трубы апокалипсиса Уфа.

ИСТОЧНИК KP.RU