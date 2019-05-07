2019-05-07T09:12:21+03:00
Происшествия

Стали известны личности погибших матери и детей на пожаре в Башкирии

ЧП произошло в ночь на 7 мая
Эльвина АПАРИНА
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Смертельный пожар, который произошел 7 мая в Давлеканово, унес жизни матери и ее двоих детей. Погибшей женщиной оказалась 30-летняя Фануза П., она сгорела вместе с сыном и дочерью.

Напомним, что пожар вспыхнул в два часа ночи на улице Октябрьской. Они не смогли выбраться из горящего одноэтажного частного дома. Их тела были найдены уже после тушения пожара. В том доме Фануза проживала одна с двумя детьми.

Сейчас силовики проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев. По результатам осмотра будет проведена пожарно-техническая экспертиза с целью установления причины возгорания жилого дома.

Следователи Чишминского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по статье ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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