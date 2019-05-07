2019-05-07T08:31:18+03:00
Происшествия

Следователи Башкирии устанавливают обстоятельства пожара, в котором погибли мать и двое детей

ЧП произошло ночью 7 мая
Эльвина АПАРИНА
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фото: МЧС по РБфото: МЧС по РБ
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Ночью 7 мая в Давлеканово по улице Октябрьская загорелся частный дом. После тушения сотрудники МЧС обнаружили тела 30-летней женщины и двоих ее детей, шести и 10 лет.

Сейчас следователи Чишминского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по статье ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На место пожара выехал глава МЧС Башкирии Марат Латыпов.

Силовики проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев. По результатам осмотра будет проведена пожарно-техническая экспертиза с целью установления причины возгорания жилого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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